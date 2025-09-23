Heute in der Schweiz

85% der vom Vergleichsdienst Comparis Befragten wären bereit, ihre Krankenkasse, das Versicherungsmodell oder die Franchise zu wechseln, falls die Prämien um mehr als 50 Franken pro Monat steigen würden .

Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider teilte heute mit, dass die obligatorische Krankenversicherung 2026 im Durchschnitt um 4,4% teurer wird, mit erheblichen kantonalen Unterschieden.

Den grössten prozentualen Anstieg verzeichnet das Tessin mit 7,1%, die Menschen im Kanton Zug können sich über einen Rückgang von satten 14,7% freuen. Einer SRG-Umfrage zufolge bereitet der Prämienanstieg den Schweizerinnen und Schweizern am meisten Sorgen: 50% sind «sehr besorgt», weitere 34% «ziemlich besorgt».

Trotz der Unzufriedenheit spricht sich die Mehrheit der Bevölkerung für das solidarische Versicherungssystem aus, bei dem die Prämien nicht nach individuellem Krankheitsrisiko gestaffelt sind, um allen im Krankheitsfall Hilfe zu garantieren.

Laut einer Umfrage des Vergleichsdiensts Comparis kann sich die Hälfte der Bevölkerung eine Prämiensteigerung von über 4% nicht leisten. Derzeit zahlen die Schweizerinnen und Schweizer durchschnittlich 378 Franken monatlich für die Krankenkasse.