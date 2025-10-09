Heute in der Schweiz

Der Erdrutsch, der einen Drittel des Dorfes Gondo zerstört hat, gilt als eine der schwersten Naturkatastrophen der Schweiz in den letzten Jahrzehnten.

Es war der 14. Oktober im Jahr 2000, als auf der Südseite des Simplonpasses ein gewaltiger Erdrutsch ins Tal donnerte. Ein Drittel des Dorfes Gondo wurde zerstört, 13 Menschen verloren ihr Leben.

25 Jahre nach der Katastrophe eint diese die Bewohner:innen von Gondo noch immer: «Man spürt den Zusammenhalt im Dorf. So ein Ereignis schweisst zusammen», sagt Annemarie Squaratti, die in einem der neu aufgebauten Häuser im Dorf lebt.

Auch der damalige Gemeindepräsident von Gondo, Roland Squaratti, erinnert sich an jenen Tag. Schuldzuweisungen seien im Dorf nicht gemacht worden, die Menschen hätten mit der Katastrophe schon genug zu kämpfen gehabt. «Wenn wir einen Schuldigen ausgemacht hätten, hätte das auch keinen der 13 Toten wieder lebendig gemacht» sagt Squaratti gegenüber SRF.

Heute leben 75 Menschen in Gondo, das sind halb so viele wie vor dem Erdrutsch. Daniel Squaratti, heutiger Gemeindepräsident von Gondo-Zwischenbergen und Neffe des damaligen Gemeindepräsidenten, betont die Bedeutung des alljährlichen Gedenktages. Er helfe bei der Verarbeitung, die Katastrophe könne man so in Erinnerung behalten. «Das hilft einem auch, das zu schätzen, was man heute hat.»