Heute in der Schweiz

Ibu Asmania (links) und Arif Pujianto (Mitte) – Bewohner:innen der Insel Pari – vor dem Regierungsgebäude in Zug während der Gerichtsverhandlung gegen Holcim im September 2025.

Ein Zuger Gericht öffnet eine Tür, die bisher zu war: Vier Bewohner:innen der indonesischen Insel Pari dürfen einen Schweizer Konzern wegen Klimaschäden verklagen , wie SRF berichtet. Der Zementriese Holcim wehrt sich gegen den erstinstanzlichen Entscheid, der über die Schweiz hinaus für Aufmerksamkeit sorgt.

Das Zuger Kantonsgericht erklärt eine Klimaklage gegen einen Konzern für zulässig. Die Kläger:innen geben Holcim eine Mitschuld an der Erderwärmung, durch die der Meeresspiegel steigt und ihre Heimat zunehmend bedroht wird. Ob Holcim tatsächlich haftet, ist offen – doch allein die Zulassung der Klage gilt als rechtliche Zäsur.

Holcim argumentiert, Gerichte seien nicht der richtige Ort um gegen Klimawandel vorzugehen, fasst SRF die Position des Konzerns zusammen. Die Politik müsse festlegen, wer wie viel CO₂ ausstossen dürfe und nicht ein Gericht. Das Gericht widerspricht: Gerichtsurteile ersetzen die Klimapolitik nicht, sondern ergänzen sie. Hier gehe es nicht um Schweizer Klimaziele, sondern um konkrete Forderungen von Betroffenen.

Der Konzern will Berufung einlegen. Unabhängig vom weiteren Verlauf erhöht die Zulassung der Klage den Druck auf grosse Emittenten. International fügt sich der Fall in eine wachsende Zahl von Klimaklagen ein – in über 60 Ländern weltweit sind fast 3000 Klimaklagen unterschiedlicher Art hängig.