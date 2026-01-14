Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Zwei Wochen nach der Tragödie in Crans-Montana ist die Schweiz immer noch erschüttert, aber das Thema nimmt in den nationalen Medien allmählich weniger Raum ein. In Italien beherrscht die Tragödie die Mediendebatte noch immer weitgehend. Nach der Trauer kommt in unserem Nachbarland nun die Wut zum Ausdruck.

Auch ein Meinungsartikel zu diesem Thema sorgt für viel Aufsehen: Der italienische Journalist und Autor Roberto Saviano stellt darin die Frage nach möglichen Verbindungen zwischen den Besitzern der Bar in Crans-Montana und der korsischen Mafia.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre