Heute in der Schweiz

Italien hat am Wochenende seinen Botschafter aus der Schweiz zurückgerufen. Mit dieser Massnahme will Rom gegen die Freilassung von Jacques Moretti protestieren. Der Besitzer der Bar «Le Constellation» hatte einige Tage in Untersuchungshaft verbracht.

Auch nach mehr als drei Wochen bleibt die Tragödie von Crans-Montana ein viel verfolgtes und sehr emotionales Thema in Italien, dem nach der Schweiz am stärksten betroffenen Land mit sechs Todesopfern und mehr als einem Dutzend Schwerverletzten. Dementsprechend schlecht wurde die Freilassung von Jacques Moretti aufgenommen. «Das ist ein Akt, der eine wahre Beleidigung der Gefühle der Familien darstellt, die ihre Kinder verloren haben», kommentierte unter anderem Aussenminister Antonio Tajani auf X.

Der Rückruf eines Botschafters stellt eine starke diplomatische Geste dar, bleibt aber äusserst selten. Gemäss RTS geht der letzte Rückruf eines in der Schweiz stationierten Botschafters auf das Jahr 2009 zurück. Tel Aviv hatte damals diese Massnahme ergriffen, um gegen ein Treffen in Genf zwischen dem Bundespräsidenten und seinem iranischen Amtskollegen zu protestieren. Der einzige weitere bekannte Fall stammt aus den 1930er-Jahren, als die UdSSR gegen den Freispruch des Mörders eines sowjetischen Diplomaten in Lausanne protestiert hatte. Die Schweiz ihrerseits hat zweimal ihren Botschafter zurückgerufen: um das syrische Regime im Jahr 2011 anzuprangern und nach der Hinrichtung von Gewerkschaftern durch das Franco-Regime in Spanien im Jahr 1975.

Die offizielle Schweiz hat besonnen reagiert. In Rom hat der Schweizer Botschafter erklärt, dass die Tatsache, dass ein Angeklagter in Freiheit bleibt, solange er nicht verurteilt wurde, ein Grundprinzip des Schweizer Strafrechts darstellt und dass die Justiz unabhängig handelt. Bundespräsident Guy Parmelin hat ebenfalls auf die Gewaltenteilung hingewiesen, aber sein Verständnis für den italienischen Standpunkt zum Ausdruck gebracht. Aussenminister Ignazio Cassis hat seinerseits seinem italienischen Amtskollegen versichert, dass die Schweiz ebenfalls die vollständige Aufklärung über diese Tragödie anstrebt.