Swiss Skills ziehen von Bern nach St. Gallen

Keystone-SDA

St. Gallen hat für 2029 den Zuschlag zur Durchführung der Berufsmeisterschaften von Nachwuchstalenten erhalten. Die letzten vier Austragungen des Anlasses fanden in Bern statt.

(Keystone-SDA) St. Gallen verfüge über ein starkes Besucherpotenzial, schrieb Swiss Skills am Donnerstag in einer Mitteilung. Erwartet werden mehr als 100’000 Besucherinnen und Besucher. An den Swiss Skills messen sich junge Berufsleute aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung.

Der Anlass findet während rund fünf Tagen im September auf und um das Areal der Olma Messen statt. Im selben Monat wird Genf Gastgeber der Euro Skills 2029 sein, den europäischen Berufsmeisterschaften.

An den diesjährigen Swiss Skills in Bern nahmen rund 1100 Personen aus 92 verschiedenen Berufen teil, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.