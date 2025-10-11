Töff-Fahrer bei Auffahrkollision in Herzogenbuchsee schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Töff-Fahrer ist am Samstagmittag in Herzogenbuchsee BE bei einer Auffahrkollision mit einer Autofahrerin schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Helikopter ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Laut ersten Erkenntnissen der Polizei waren das Auto und das Motorrad von Herzogenbuchsee herkommend in Richtung Bützberg unterwegs, als der Töff-Fahrer aus noch zu klärenden Gründen mit dem Heck des Autos kollidierte und zu Boden stürzte.

Die Autolenkerin blieb derweil unverletzt, wie die Polizei am Samstagnachmittag weiter mitteilte. Für die Dauer der Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf der Zürichstrasse für rund 30 Minuten wechselseitig geführt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.