Töfffahrer mit 152 km/h auf Grimselpassstrasse geblitzt

Keystone-SDA

Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist am Grimselpass in die Radarfalle getappt. Er wurde am 19. Juni in Guttannen mit 152 km/h geblitzt, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Erlaubt sind 80 km/h.

(Keystone-SDA) Der Lenker ist ein im Wallis wohnhafter Italiener. Laut Polizei ist er geständig. Der Mann wird sich vor der Justiz nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zu verantworten haben.