The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Töfffahrer stürzt in Luterbach SO bei Selbstunfall auf Bahngleis

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntag in Luterbach SO bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Der 64-Jährige war in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen - er kollidierte anschliessend mit einem Maschendrahtzaun und kam im angrenzenden Gleisbett zum Stillstand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Ambulanz versorgte den Verunfallten zunächst vor Ort, wie die Solothurner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Ein Rettungshelikopter flog ihn dann in ein Spital.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.10 Uhr auf der Jurastrasse. Der genaue Hergang und die Ursache wird nun abgeklärt. Der Bahnverkehr war gemäss Polizeiangaben nicht beeinträchtigt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft