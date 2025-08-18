Töfffahrer stürzt in Luterbach SO bei Selbstunfall auf Bahngleis
Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntag in Luterbach SO bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Der 64-Jährige war in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen - er kollidierte anschliessend mit einem Maschendrahtzaun und kam im angrenzenden Gleisbett zum Stillstand.
(Keystone-SDA) Eine Ambulanz versorgte den Verunfallten zunächst vor Ort, wie die Solothurner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Ein Rettungshelikopter flog ihn dann in ein Spital.
Der Unfall ereignete sich gegen 21.10 Uhr auf der Jurastrasse. Der genaue Hergang und die Ursache wird nun abgeklärt. Der Bahnverkehr war gemäss Polizeiangaben nicht beeinträchtigt.