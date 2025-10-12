Tatverdächtiger nach Autoaufbrüchen in Gontenschwil festgenommen

Keystone-SDA

In Gontenschwil AG sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Autos geöffnet und durchsucht worden. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen anhalten und vorläufig festnehmen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Sonntagmorgen, kurz nach 03.20 Uhr, meldete ein Anwohner von Gontenschwil der Polizei, dass seine Überwachungskamera eine Person gezeigt habe, die sich an parkierten Autos zu schaffen machte, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und der Regionalpolizei Lenzburg rückten daraufhin aus und suchten im betroffenen Gebiet nach der verdächtigen Person, wie es weiter hiess. Kurz vor 04.00 Uhr konnten die Einsatzkräfte einen 17-jährigen Algerier anhalten, bei dem mutmassliches Diebesgut gefunden wurde.

Im Verlauf des Morgens stellte die Polizei mehrere Fahrzeuge fest, die in der Nacht geöffnet und durchsucht worden waren.

Der Jugendliche, der sich in einem Asylverfahren befindet, wurde laut Communiqué für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.