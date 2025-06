Teheran will im Falle eines US-Angriffs «hart reagieren»

Keystone-SDA

Der Iran wird "entschieden antworten", sollten die USA an der Seite Israels in einen Krieg gegen die Islamische Republik eintreten. Im Moment denke man an kein anderes Szenario ausser dem, sich zu verteidigen, sagte der iranische Uno-Botschafter am Mittwoch in Genf.

(Keystone-SDA) Die USA seien mitschuldig, denn ohne sie könne Israel nichts ausrichten, sagte Ali Bahreini vor den bei der Uno in Genf akkreditierten Korrespondenten (ACANU). Der Iran wolle derzeit nichts von Verhandlungen hören. Alle Energie werde darauf verwendet, sich zu verteidigen, betonte der Botschafter. Trotz der Schwächung seiner Verbündeten in der Region ist der Iran nach eigenen Angaben mittelfristig «zuversichtlich über sein militärisches Potenzial». Man habe sich jahrzehntelang darauf vorbereitet.

Auch eine Klage beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag komme nicht infrage, denn: «Die internationalen Organisationen sind nutzlos geworden, vor allem angesichts der Verbrechen Israels», so Bahreini.