Theater Uri erhält ein 25 Meter hohes Notdach

Keystone-SDA

Die Sanierungsarbeiten am Theater Uri in Altdorf schreiten voran. Mitte Juni starten die Bauarbeiten am Bühnenhaus, wobei ein Notdach erstellt wird, wie die Gemeinde am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Seit 2023 haben verschiedene Innenarbeiten am Mehrsparten-Kulturhaus stattgefunden, wie es im Communiqué hiess. So wurde die Theatertechnik modernisiert, im Kulissenhaus wurden Zwischenpodeste eingebaut und das Entrée wurde neu gestaltet. Auch Brandschutztüren wurden erneuert und das Flachdach saniert.

Mitte Juni beginnen die Bauarbeiten im Bühnenhaus, die unter anderem die Erneuerung der Bühnentechnik umfassen, wie es weiter hiess. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende November abgeschlossen sein.

Für die Innensanierung muss das Bühnendach angehoben werden. Während der Bauzeit entsteht ein Notdach mit einer Höhe von rund 25 Metern, das weithin sichtbar sein werde, wie die Gemeinde weiter mitteilte.

Die Bauarbeiten gehören zum «Sanierungsprojekt 2023 bis 2030», das die Urner Stimmbevölkerung im März 2023 mit einem Ja-Stimmenanteil von 76 Prozent gutgeheissen hat. Die Kosten von rund acht Millionen tragen der Kanton und die Gemeinde Altdorf je zur Hälfte.

Das Theater Uri ist der grösste Kulturbetrieb des Kantons. Es wird jährlich von rund 35’000 Personen besucht. Es ist die zentrale Spielstätte der Tellspiele, dem Festival Alpentöne oder der Operetten und Musicals der Musikbühne Uri.