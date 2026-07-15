Thun saniert Strassenbeläge in der Innenstadt

Keystone-SDA

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Die Stadt Thun führt in diesem Sommer mehrere Belagssanierungen an zentralen Strassen in der Innenstadt durch. Wegen der Bauarbeiten kommt es streckenweise zu Vollsperrungen und Umleitungen des Busverkehrs.

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(Keystone-SDA) Die Arbeiten betreffen die Grabenstrasse, die Unterführung Mittlere Strasse sowie die Markt- und Schwäbisgasse. Sie dienen dem Werterhalt der Infrastruktur und der Verkehrssicherheit, wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom Dienstag hervorgeht.

Die Grabenstrasse wird vom 27. bis 31. Juli saniert und ist vom 27. Juli, 07.00 Uhr, bis 29. Juli, 08.00 Uhr, komplett gesperrt. In dieser Zeit sind auch das Parkhaus Grabengut und eine Tankstelle nicht erreichbar.

In der Unterführung Mittlere Strasse erfolgt der Belagseinbau in der Nacht vom 24. auf den 25. August unter Vollsperrung. Die Marktgasse wird nach Vorarbeiten ab dem 28. August, 20.00 Uhr, bis zum 31. August, 05.30 Uhr, gesperrt.