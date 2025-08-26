The Swiss voice in the world since 1935
Thun will Grundstück an Rütlistrasse als Landreserve kaufen

Keystone-SDA

Die Stadt Thun will ein Grundstück an der Rütlistrasse als strategische Landreserve kaufen. Auf der Parzelle sollen sich dereinst Unternehmen niederlassen, wie die Stadt am Dienstag mitgeteilt hat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Grundstück ist 5493 Quadratmeter gross und kostet 4,91 Millionen Franken. Es grenzt an eine Parzelle, die bereits der Stadt gehört. Auf dieser ist der Ersatzneubau für Schutz und Rettung geplant.

Das Bauland, das die Stadt kaufen will, ist erschlossen und eingezont. Das sei in dieser Grösse auf Thuner Gemeindegebiet einzigartig, schrieb die Stadt in einer Mitteilung. Mit dem Kauf wolle sie sich «einen wichtigen Standortvorteil bei der Gewinnung von Betrieben sichern».

Bis es so weit ist, will die Stadt das Land der ehemaligen Eigentümerin als Weid- und Wiesland zur Verfügung stellen.

Das letzte Wort über den Kauf hat am 18. September der Stadtrat.

