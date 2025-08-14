The Swiss voice in the world since 1935
Tobias Vögeli möchte für die GLP in den Regierungsrat

Keystone-SDA

GLP Grossrat Tobias Vögeli will im kommenden Frühling zu den Regierungsratswahlen im Kanton Bern antreten. Die Grünliberalen führen ihre Nominationsversammlung am 21. August durch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der 29-jährige Vögeli verfügt bereits über eine beachtliche Politkarriere, war mehrere Jahre Präsident der Jungen Grünliberalen, Gemeinderat in Frauenkappelen und ist aktuell Mitglied des Berner Kantonsparlaments, des Grossen Rats.

Die Geschäftsleitung der GLP schlägt Vögeli der Parteibasis als Kandidat vor, wie die Partei am Donnerstag mitteilte.

Der angehende Anwalt sieht in seinem jungen Alter keinen Nachteil für eine Kandidatur. Der aktuelle Regierungsrat sei «sicher nicht zu jung», sagte Vögeli in einem Interview mit den Berner Tamediazeitungen vom Donnerstag. Es brauche in der Regierung einen guten Mix und die Stimmen aller Generationen.

Vögeli interessieren insbesondere Themen wie die Gesundheits-, die Wirtschafts- und die Klimapolitik, wie er im Interview ausführte. Für die Regierungsratswahlen zeichnet sich ab, dass sich die beiden grossen Blöcke der Bürgerlichen und der linksgrünen Parteien gegenüberstehen.

Es brauche aber auch ein starkes Zentrum zwischen diesen Blöcken, zeigte sich Vögeli überzeugt. «Die GLP ist aktuell die einzige Alternative zu diesen Blöcken», sagte er. Seine Partei sei «stabil auf hohem Niveau».

In einer angespannten politischen Lage sei Vögelis Kandidatur ein Signal für Brücken statt Gräben, für Bewegung in einer Regierung, die zu oft still stehe, teilte seine Partei weiter mit.

