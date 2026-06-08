Tourismuskanton Luzern wird im Winter immer beliebter

Keystone-SDA

Immer mehr Touristinnen und Touristen übernachten im Winterhalbjahr im Kanton Luzern. Wie Lustat Statistik Luzern am Montag mitteilte, hat im Winter 2025/26 die Zahl der Logiernächte von 911'824 um 12'956 auf 924'780 zugelegt.

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(Keystone-SDA) Im Winter 2022/23 hatte die Zahl der Übernachtungen mit 838’952 erstmals über 800’000 gelegen. Sie stieg seither kontinuierlich an. Vor zehn Jahren, im Winter 2025/16, übernachteten in den Hotels und Kurbetrieben des Kantons Luzern von November bis April 736’132 Personen.

Im letzten Winter entfielen 56 Prozent der Logiernächte auf Gäste aus dem Ausland, wie Lustat Statistik Luzern mitteilte. Die mittlere Aufenthaltsdauer blieb mit 1,9 Nächten stabil. Es waren rund 170 Hotels und Kurbetriebe mit rund 13’400 Betten geöffnet.