Trainerin Sundhage glaubt bei Bachmann an positiven Mama-Effekt

Keystone-SDA

Pia Sundhage, die Fussballtrainerin der Schweizer Frauen-Nati, ist von einem positiven Mama-Effekt bei der Nationalspielerin Ramona Bachmann überzeugt. Die Spielerin wurde Anfang Mai Mutter und steht nun im Aufgebot für die Women's Nations League.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damals, als die Trainerin von 2008 bis 2012 das Nationalteam der USA betreute, seien teilweise fünf Kinder beim Frühstück herum gerannt, erzählte Sundhage «20 Minuten» am Donnerstag. Muttersein könne einen positiven Einfluss haben. «Eine glückliche Spielerin ist eine gute Spielerin», so Sundhage weiter.

Ob Ramona Bachmanns Baby Luan Maël beim nächsten Zusammentreffen der Frauen-Nati und im EM-Camp dabei sein wird, ist jedoch noch unklar. Die Trainerin versprach einen Entscheid, der für alle passe.

Der Sohn der Stürmerin und ihrer Ehefrau und Tänzerin Charlotte Baret kam am 8. Mai zur Welt. Gemäss einem Foto auf dem Instagram-Kanal der 34-jährigen Fussballerin wog der Kleine bei der Geburt 3875 Gramm und mass 51 Zentimeter.

«Our hearts are overflowing, our family is whole, and every moment already feels like pure magic», schrieb Bachmann dazu. «Life with you begins now, sweet boy. We love you beyond words», hiess es weiter. Als Geburtsort wurde Paris erwähnt.