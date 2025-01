Trump: Emirate investieren 20 Milliarden Dollar in US-Rechenzentren

Keystone-SDA

Geld aus der arabischen Halbinsel für die USA: Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Investitionen der Vereinigten Arabischen Emirate in Höhe von 20 Milliarden Dollar in Rechenzentren in den USA bekannt gegeben.

(Keystone-SDA) «Die Investition wird massive neue Rechenzentren im Mittleren Westen und im Sun Belt unterstützen und auch dazu dienen, Amerika auf dem neuesten Stand der Technik zu halten», sagte Trump am Dienstag vor Journalisten.

Die Sun-Belt-Region bezeichnet die südlichen Staaten der USA. «Künstliche Intelligenz spielt in den Rechenzentren eine sehr grosse Rolle, und das wird in den kommenden Jahren ein sehr heisses Eisen sein», sagte der Republikaner, der am 20. Januar seine zweite Amtszeit als US-Präsident antritt.

Die grossen Hightech-Konzerne in den USA arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Entwicklung immer leistungsfähigerer Modelle Künstlicher Intelligenz (KI). Angesichts des KI-Booms und des damit verbundenen Energiehungers der Rechenzentren setzen die US-Internetkonzerne seit einiger Zeit wieder verstärkt auf Atomkraft als Energiequelle.