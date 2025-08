Unbekannte entreissen Passanten Wertsachen in Olten SO

Keystone-SDA

Zwei unbekannte Männer haben einen Passanten am Freitagnachmittag im Stadtzentrum von Olten SO bedrängt und ihm seine Halskette sowie ein Kartenetui entrissen. Am frühen Abend kam es dann zu einem weiteren Entreissdiebstahl. In beiden Fällen konnten die Täter flüchten.

(Keystone-SDA) Ob die beiden Ereignisse einen Zusammenhang haben, war am Samstag noch unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Im Falle des Entreissdiebstahls im Stadtzentrum am Freitagnachmittag flüchteten die Täter via Holzbrücke in Richtung Bahnhof. Der zweite solche Diebstahl wurde der Polizei kurz nach 19.15 Uhr gemeldet. Dabei wurde ein Passant am Rötzmattweg von zwei unbekannten Männern überrascht. Letztere entrissen ihm die Umhängetasche und flüchteten in unbekannte Richtung, wie es weiter heisst.

Eine sofortige Fahndung durch mehrere Polizeipatrouillen verlief in beiden Fällen ohne Erfolg. Die Beraubten blieben unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.