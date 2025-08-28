Unbekannte sprengen Bankomat in Oftringen AG

Keystone-SDA

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Oftringen AG einen Bankomaten gesprengt. Die eingeleitete Grossfahndung nach den Tätern verlief gemäss Polizeiangaben ohne Erfolg.

(Keystone-SDA) Drittpersonen beobachteten gegen 03.00 Uhr zwei Personen, die an der Nordstrasse versuchten, einen Bankomaten aufzubrechen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Sie hätten den Polizeinotruf angerufen.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Bankomat laut Polizeiangaben bereits gesprengt und schwer beschädigt. Ob und wie viel Geld erbeutet worden sei, sei derzeit noch unklar. Bei der Sprengung sei auch ein Sachschaden an einem Gebäude hinter dem Bankomaten entstanden.