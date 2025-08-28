The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Unbekannte sprengen Bankomat in Oftringen AG

Keystone-SDA

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Oftringen AG einen Bankomaten gesprengt. Die eingeleitete Grossfahndung nach den Tätern verlief gemäss Polizeiangaben ohne Erfolg.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Drittpersonen beobachteten gegen 03.00 Uhr zwei Personen, die an der Nordstrasse versuchten, einen Bankomaten aufzubrechen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Sie hätten den Polizeinotruf angerufen.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Bankomat laut Polizeiangaben bereits gesprengt und schwer beschädigt. Ob und wie viel Geld erbeutet worden sei, sei derzeit noch unklar. Bei der Sprengung sei auch ein Sachschaden an einem Gebäude hinter dem Bankomaten entstanden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft