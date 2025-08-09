Unbekannter überfällt Geschäft in Beinwil am See AG

Keystone-SDA

Ein unbekannter Täter hat am Freitag in Beinwil am See AG ein Geschäft überfallen. Er flüchtete ohne Beute, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann betrat den Avec-Shop beim Bahnhof kurz nach 17 Uhr vermummt. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Anschliessend floh er ohne Beute in unbekannte Richtung, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Verletzte gab es keine.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei den Täter nicht finden.