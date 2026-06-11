Unfall in Sils im Domleschg GR fordert vier Verletzte

Keystone-SDA

Auf der Schynstrasse in Sils im Domleschg hat sich am frühen Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei verletzten sich gemäss Polizeiangaben vier Personen.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 17 Uhr fuhr eine 52-jährige Autofahrerin in Richtung Thusis, als es gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Donnerstag zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen kam. Dieser sei in der Folge quer auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommen.

Zwei dahinter fahrende Autos wurden dadurch gemäss Aussagen einer Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden ebenfalls in den Unfall involviert. Das vordere der beiden Autos sei in den Lastwagen geprallt, das hintere ins Auto, erklärt sie gegenüber Keystone-SDA.

Die Feuerwehr musste eine 52-Jährige mit Brechwerkzeug aus dem Auto retten. Die Rega flog sie ins Kantonsspital Graubünden. Die Rettung betreute die Beifahrerin und brachte zwei Verletzte des hintersten Autos ins Spital nach Thusis.

Die Schynstrasse blieb nach dem Unfall für fünf Stunden gesperrt.