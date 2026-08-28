Unfall mit Postauto in Ballwil LU geht glimpflich aus

Keystone-SDA

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In Ballwil LU ist es am Donnerstagnachmittag zu zwei Unfällen gekommen. Als ein beim ersten Unfall beteiligtes Sattelmotorfahrzeug die Strasse verlassen wollte, kollidierte es mit einem Postauto. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Zum ersten Unfall zwischen einem Auto und dem Sattelmotorfahrzeug kam es um etwa 16.35 Uhr bei einem Überholmanöver auf der Hochdorfstrasse in Richtung Ballwil, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Danach wollten die beiden Lenker ihre Fahrzeuge von der Strasse bewegen, wobei die Hinterachse des Sattelmotorfahrzeugs ausschwenkte. Ein entgegenkommendes Postauto konnte nicht mehr ausweichen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls fuhren im Postauto «eine Handvoll» Passagierinnen und Passagiere mit, wie die Luzerner Polizei auf Nachfrage von Keystone-SDA mitteilte. Alle Fahrgäste blieben unbeschadet.

Es entstand ein Sachschaden von rund 50’000 Franken, hiess es weiter. Nach dem Unfall war die Hochdorfstrasse für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Oberseetal leitete den Verkehr örtlich um.