Universität Bern erhält neue Generalsekretärin

Keystone-SDA

Die Universität Bern erhält eine neue Generalsekretärin. Andrea Hungerbühler folgt per 1. April 2026 auf Christoph Pappa, wie die Institution am Donnerstag mitgeteilt hat.

(Keystone-SDA) Hungerbühler ist seit 2017 die Geschäftsführerin der Kammer Pädagogische Hochschulen bei swissuniversities, der Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der schweizerischen Hochschulen. Die 53-jährige ist promovierte Soziologin und studierte an der Universität Bern sowie an der Columbia University in New York, wie die Uni Bern in einer Mitteilung schrieb.

Christoph Pappa war seit 2005 als Generalsekretär an der Universität Bern tätig. Er wird per Ende März 2026 pensioniert.

Die Universität Bern richtet im Zuge dieses Wechsels das Generalsekretariat zudem organisatorisch neu aus, wie sie weiter schrieb. Die Leitung des Generalsekretariats und des Rechtsdienstes werde künftig nicht mehr von derselben Person wahrgenommen. Zur Leitung des Rechtsdienstes will sie zu gegebener Zeit informieren.