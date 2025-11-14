Urner Kanzleidirektor soll Verwaltungsrat der Energie Uri AG werden

Keystone-SDA

Roman Balli, Direktor der Urner Standeskanzlei und Landschreiber, soll in den Verwaltungsrat der Energie Uri AG gewählt werden. Dies beantragt der Regierungsrat dem Landrat.

(Keystone-SDA) Balli soll im Verwaltungsrat des Energieunternehmens Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind (Mitte) ablösen. Gemäss dem am Freitag veröffentlichten Bericht und Antrag an den Landrat hat Camenzind seinen Rücktritt als Verwaltungsrat auf die Generalversammlung 2026 erklärt. Die Mutation erfolge im Hinblick einer längerfristigen Planung, hiess es.

Der Kanton Uri kann zwei Vertreter in den sieben Personen umfassenden Verwaltungsrat der Energie Uri AG entsenden. Neben dem Volkswirtschaftsdirektor ist dies aktuell Finanzdirektor Urs Janett (FDP). Gewählt wird der Verwaltungsrat von der Generalversammlung des Energieunternehmens.