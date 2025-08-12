The Swiss voice in the world since 1935
Urner Polizei schnappt mutmasslichen Dieb in Flüelen UR

Keystone-SDA

In Altdorf kam es in der Nacht auf Dienstag zu drei Diebstahlmeldungen. Die Urner Kantonspolizei nahm einen 24-jährigen Tatverdächtigen aus Algerien fest, wie sie am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Diebstähle wurden laut Communiqué in der Krebsriedgasse in Altdorf verübt. In einem Fall wurden etwas Bargeld und mehrere Debitkarten entwendet, in den anderen zwei Fällen blieb es beim Versuch.

Kurze Zeit nach den Diebstahlmeldungen konnte die Polizei in der Nähe der Alten Kirche in Flüelen einen Algerier auf einem E-Bike anhalten. Bei ihm wurde laut Mitteilung mutmassliches Diebesgut gefunden. Der Mann stand unter einer Einreisesperre und wurde in Gewahrsam genommen, wie es weiter hiess.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
