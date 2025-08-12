Urner Polizei schnappt mutmasslichen Dieb in Flüelen UR
In Altdorf kam es in der Nacht auf Dienstag zu drei Diebstahlmeldungen. Die Urner Kantonspolizei nahm einen 24-jährigen Tatverdächtigen aus Algerien fest, wie sie am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Die Diebstähle wurden laut Communiqué in der Krebsriedgasse in Altdorf verübt. In einem Fall wurden etwas Bargeld und mehrere Debitkarten entwendet, in den anderen zwei Fällen blieb es beim Versuch.
Kurze Zeit nach den Diebstahlmeldungen konnte die Polizei in der Nähe der Alten Kirche in Flüelen einen Algerier auf einem E-Bike anhalten. Bei ihm wurde laut Mitteilung mutmassliches Diebesgut gefunden. Der Mann stand unter einer Einreisesperre und wurde in Gewahrsam genommen, wie es weiter hiess.