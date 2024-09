US-Rapper Travis Scott trägt Traineroberteil des FC Sion am US Open

(Keystone-SDA) Der US-Rapper Travis Scott hat den Halbfinal an den US Open in New York zwischen den Tenniscracks Jannik Sinner und Jack Draper in einem Traineroberteil des FC Sion verfolgt.

In den sozialen Medien stellten sich in der Folge User die Frage, worum gerade der FC Sion. “Die Grössten dieser Welt kleiden sich stilvoll”, hiess es dazu auf Anfrage von “20minuten” beim FC Sion. Es gebe keine besondere Verbindung zwischen Travis Scott und dem FC Sion. Travis Scott habe wohl einfach den Trainingsanzug der Walliser aus den frühen 2010er-Jahren schick gefunden.

Es sei für den Club eine Freude, das Logo auf der Brust eines Weltstars zu sehen, so der Mediensprecher. Gerne würde man den US-Rapper auch zu einem Spiel ins Tourbillon oder in einem geplanten neuen Stadion begrüssen.