US-Staat New York bittet Klimasünder zur Kasse

Keystone-SDA

Der US-Bundesstaat New York will in Zukunft Öl- und Gasfirmen für ihre Mitverantwortung für die Klimakrise finanziell belangen. Dies sieht ein neues Gesetz vor, das am Mittwoch durch die Unterschrift der Gouverneurin Kathy Hochul in Kraft getreten ist.

(Keystone-SDA) In den kommenden 25 Jahren sollen grosse Öl- und Gasfirmen insgesamt 75 Milliarden Dollar (rund 67 Milliarden Franken) in einen neuen Fonds zahlen, heisst es in einer Mitteilung. Damit sollen Massnahmen finanziert werden, die im Bundesstaat New York notwendig sind, um sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Dazu zählen unter anderem Investitionen für den Küsten- und Hochwasserschutz.

Fast jeder neuer Regenrekord, jede Hitzewelle und jeder Küstensturm belaste die Menschen im Bundesstaat New York mit Milliarden von Dollar, sagt die Gouverneurin laut einer Mitteilung. Man wolle mit dem Gesetz die grössten Klimasünder zur Verantwortung ziehen und Steuerzahler entlasten, heisst es.