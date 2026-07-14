VBZ sollen sich in noch nicht erstellte Garage im Aargau einmieten

Keystone-SDA

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Die VBZ brauchen Platz für ihre Busse: Ab Mitte 2030 sollen sich die Zürcher Verkehrsbetriebe dafür in einer Garage in Spreitenbach AG für jährlich 1,18 Millionen Franken einmieten. Die Garage ist allerdings noch nicht gebaut.

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(Keystone-SDA) Die Busflotte der VBZ werde schrittweise erweitert und auf Elektrobetrieb umgestellt, wie die Stadt Zürich am Dienstag mitteilte. Das entspreche den Klimazielen von Stadt und Kanton Zürich.

Im Limmattal seien die VBZ das marktverantwortliche öV-Unternehmen, heisst es weiter. Die bestehenden, von Dritten betriebenen Standorte in Dietikon und Bergdietikon seien veraltet und nicht elektrifizierbar. Da eine Ertüchtigung aus baulichen und vertraglichen Gründen nicht möglich sei, habe es eine neue, eigene Infrastruktur gebraucht. «Nach jahrelanger Suche ist nun ein geeigneter Standort gefunden worden», heisst es in der Mitteilung.

Am Standort in Spreitenbach plane eine Investorin ein Neubauprojekt mit unterirdischem Busdepot. Die VBZ könnten das Busdepot ab Mitte 2030 für mindestens 40 Jahre mit Option auf Verlängerung um weitere 10 Jahre mieten. Das Busdepot soll für rund 50 Busse Platz bieten. Alle Abstellplätze würden mit einer eigenen Ladeinfrastruktur vorbereitet.

Planungssicherheit für Investorin

Um der privaten Investorin Planungssicherheit zu geben und um eine langfristige Bereitstellung von Abstellflächen zu sichern, sei schon vor Baubeginn ein Mietvertrag unterzeichnet worden. Der Zürcher Stadtrat und der Verkehrsrat des Kantons Zürich bewilligten die jährlichen Mietkosten in der Höhe von 1,18 Millionen Franken für die Laufzeit von 50 Jahren.

In Richtung Zürcher Oberland erwarb die Stadt Zürich bereits im Januar eine Garage in Oetwil für die VBZ-Busse. Diese entsteht am Ort einer ehemaligen Druckerei. Das Gelände wird durch die bisherige Besitzerin umgebaut. Schon ab Dezember 2026 soll die Garage Platz für 30 Busse bieten. Später sollen auch die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) die Garage nutzen.