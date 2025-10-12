Velofahrer bei Kollision in Raperswilen mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Velo ist am Samstagnachmittag in Raperswilen TG ein Velofahrer mittelschwer verletzt worden. Er musste laut der Polizei in ein Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Am Samstag, kurz nach 16.30 Uhr, sei ein 66-jähriger Autofahrer auf in Richtung Hattenhausen unterwegs gewesen. Bei einer Kreuzung kam es laut der Kantonspolizei Thurgau zum Zusammenstoss mit einem 65-jährigen Velofahrer, der von Raperswilen in Richtung Helsighausen fuhr, wie die Behörde am Sonntag mitteilte.

Der Velofahrer sei dabei mittelschwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht worden. Der Autofahrer blieb unverletzt, wie es im Communiqué weiter hiess.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere tausend Franken.