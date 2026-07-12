Velofahrer in Rothenhausen TG bei Kollision verletzt

Keystone-SDA

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Ein Velofahrer ist am Samstag in Rothenhausen TG von einem Auto erfasst worden. Der 61-Jährige erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde von einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.15 Uhr auf der Mettlenstrasse. Ein 28-jähriger Autofahrer war in Richtung Mettlen unterwegs und bog auf die Puppikonerstrasse ab, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Dabei kollidierte das Auto mit dem entgegenkommenden Velofahrer.