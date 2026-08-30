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Velofahrer nach Kollision mit Auto in Oberarth SZ schwer verletzt

Ein 42-jähriger Velofahrer ist am Sonntagmorgen in Oberarth im Kanton Schwyz bei einer Kollision mit einem Auto erheblich verletzt worden. Er musste mit der Rega in eine Klinik geflogen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr auf der Gotthardstrasse, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Der Velofahrer fuhr von Goldau in Richtung Arth, als eine 40-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz nach links in die Strasse einbog.

Der Velofahrer kollidierte mit der linken Seite des Autos, kam zu Fall und schlitterte unter einen weiteren Personenwagen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst flog ihn die Rega zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

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