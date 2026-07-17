Verhafteter Mann verletzt Schaffhauser Polizisten mit Kopfstoss

Keystone-SDA

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Ein verhafteter Mann hat mit einem Kopfstoss einen Schaffhauser Polizisten verletzt. Er erlitt einen Zahnschaden.

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(Keystone-SDA) Die Polizei rückte am vergangenen Wochenende aus, um zwei Männer im Alter von 32 und 24 Jahren zu verhaften. Sie sollen in der Stadt jemanden bedroht haben. Beim Einsteigen in den Gefangenenbus verpasste einer der Verhafteten einem Polizisten dann einen Kopfstoss, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Beschuldigten müssen sich nun wegen mehrerer Delikte, unter anderem Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Verweisungsbruch verantworten. Beide waren mit einem Landesverweis belegt, hielten sich aber dennoch in der Schweiz auf.