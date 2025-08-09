Verkehrsunfall in Oberhasli fordert zwei junge Verletzte
Ein 20-jähriger Motorradfahrer und sein 17-jähriger Mitfahrer sind am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Oberhasli teils schwer verletzt worden. Rettungswagen brachten die beiden ins Spital.
(Keystone-SDA) Der Unfall geschah kurz vor 22 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstagvormittag mitteilte. Der Motorradfahrer war mit seinem Sozius in Richtung Rümlang unterwegs, als ein 20-jähriger Autofahrer die beiden beim Linksabbiegen erfasste.
Der Motorradfahrer erlitt beim Unfall schwere, sein 17-jähriger Sozius mittelschwere Verletzungen. Einsatzkräfte mussten die Rümlangerstrasse für mehrere Stunden sperren.