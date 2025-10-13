Vermisster Wanderer bei Samedan GR tot aufgefunden

Keystone-SDA

Ein 55-jähriger Mann ist am Sonntag bei Samedan GR auf einer Wanderung abgestürzt und seinen Verletzungen erlegen. Sein Leichnam wurde nach mehreren Suchflügen am Montagmorgen im Gebiet Senda Alp Ota entdeckt.

(Keystone-SDA) Der Mann war am Sonntag um 23 Uhr als vermisst gemeldet worden, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Der Wanderer sei seit 13 Uhr nicht mehr erreichbar gewesen.

Noch in der Nacht auf Montag führte die Rega zwei erfolglose Suchflüge durch. Parallel dazu wurde eine Notsuche des Mobiltelefons des Vermissten eingeleitet. Aufgrund der Ortung erfolgte am frühen Montagmorgen ein weiterer Suchflug.

Der Vermisste wurde auf einer Höhe von 2’200 Metern über Meer entdeckt. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei den Absturz ab, der zum Tod geführt hatte.