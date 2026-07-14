The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Vier Menschen bei Scheunenbrand in Hemishofen SH verletzt

Keystone-SDA

Auf einem Bauernhof in Hemishofen im Kanton Schaffhausen ist am Dienstagnachmittag eine Scheune vollständig abgebrannt. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Eine Person erlitt schwere Brandwunden und wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Übergreifen des Feuers auf das gegenüberliegende Wohnhaus konnte nach Angaben der Schaffhauser Polizei dank der Feuerwehr verhindert werden. In der Scheune befanden sich beim Brandausbruch mehrere Rinder und Kühe. Diese konnten von den Bewohnern rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft