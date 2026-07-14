Vier Menschen bei Scheunenbrand in Hemishofen SH verletzt

Keystone-SDA

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Auf einem Bauernhof in Hemishofen im Kanton Schaffhausen ist am Dienstagnachmittag eine Scheune vollständig abgebrannt. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Eine Person erlitt schwere Brandwunden und wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Ein Übergreifen des Feuers auf das gegenüberliegende Wohnhaus konnte nach Angaben der Schaffhauser Polizei dank der Feuerwehr verhindert werden. In der Scheune befanden sich beim Brandausbruch mehrere Rinder und Kühe. Diese konnten von den Bewohnern rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.