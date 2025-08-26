The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Vier Verletzte bei Kollision mit Linienbus in Tegerfelden AG

Keystone-SDA

Ein 65-jähriger Autolenker ist am Montagabend in Tegerfelden AG mit einem Linienbus kollidiert. Der Autolenker und drei Fahrgäste im Linienbus erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag weiter mitteilte, kam es kurz nach 17.30 Uhr auf der Zurzibergtrasse zur Kollision. Aus noch unbekannten Gründen sei der Autolenker auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Linienbus kollidiert.

Der mit mehreren Fahrgästen besetzte Bus sei neben der Fahrbahn im Wiesland zum Stillstand gekommen. Am Bus und am Auto entstand Sachschaden. Nach dem Unfall blieb die Strasse anderthalb Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft