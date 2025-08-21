Vierjähriger stürzt in Aarau Rohr vom Balkon in die Tiefe
Ein vierjähriger Knabe ist am Donnerstagnachmittag vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Aarau Rohr in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshelikopter flog den Verletzten ins Kinderspital Zürich.
(Keystone-SDA) Das Kind sei kurz nach 14.00 Uhr von einem der oberen Stockwerke in die Tiefe gestürzt, sagte Polizeisprecher Bernhard Graser auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte eine Meldung des Onlineportals der «Aargauer Zeitung». Die genauen Umstände seien noch unklar und würden abgeklärt.