Von Allmen werden Haare vor live Publikum rasiert

Keystone-SDA

Bei den diesjährigen Sports Awards in Zürich ist dem dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen (24) auf der Bühne ein neuer Haarschnitt verpasst worden. Für eine Auszeichnung reichte es aber trotzdem nicht.

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(Keystone-SDA) Moderatorin Fabienne Gyr (38) zitterte, als sie den Rasierer am Kopf des Skistars ansetzte.

«Nicht zittern», hatte der zuvor zu Gyr gesagt. Er selbst blieb seelenruhig, auch dann noch, als die Moderatorin mit der Rasur begann. Gyr hatte da schon mehr Mühe, die Nerven zu bewahren – nach eigener Aussage zitterte sie ziemlich.

Zu dem ungewöhnlichen Ereignis war es am Sonntag am Rande der Swiss Sports Awards gekommen: Vor von Allmen zückte die Moderatorin plötzlich den Rasierer. Ob sie ihm damit einen neuen Haarschnitt verpassen dürfe, fragte Gyr den 24-Jährigen.

Der willigte spontan ein und erlaubte der Moderatorin, seine Startnummer «42» ins Haar zu rasieren. So ging von Allmen am Sonntag zwar ohne Award, dafür mit neuer Frisur nach Hause.

Die spontane Coiffeur-Aktion hatte eine Vorgeschichte: Bereits vor einem Jahr hatten sich die Schweizer Skifahrer bei der Weltmeisterschaft gegenseitig die Haare rasiert.