The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Vontobel plant Umzug an neuen Hauptsitz in Baar

Keystone-SDA

Die Bank Vontobel plant, ihren Hauptsitz von Zürich nach Baar im Kanton Zug zu verlegen. Der Vermögensverwalter hat einen langfristigen Mietvertrag für einen eigens für Vontobel konzipierten Campus im Lindenpark abgeschlossen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der neue Standort soll 2030 eröffnet werden und mehr als 1500 Mitarbeitende zusammenführen, die heute auf sieben Gebäude in Zürich verteilt sind. Mit dem neuen Standort will Vontobel Raum für weiteres Wachstum schaffen und die Zusammenarbeit zwischen den Teams fördern.

Gleichzeitig investiert Vontobel in den bisherigen Standort am Bleicherweg in Zürich. Das Gebäude soll zu einem Kundenstandort für mehr als 300 Mitarbeitende umgebaut werden.

Die Kundenbetreuung und die Büros von Vontobel in Basel, Bern, Chur, Genf, Lausanne, Locarno, Luzern, Lugano, St. Gallen, Winterthur sowie im Ausland bleiben unverändert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft