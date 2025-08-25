The Swiss voice in the world since 1935
Wahlvorschläge für Gschwind-Nachfolge im Baselbiet sind nun amtlich

Keystone-SDA

Sabine Bucher (GLP), Markus Eigenmann (FDP) und Caroline Mall (SVP) kandidieren nun offiziell für die Nachfolge der Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP). Die Frist für die Wahlvorschläge bei der Landeskanzlei endete heute Montag um 12.00 Uhr.

1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt gibt es vier Kandidaturen. Unter den Wahlvorschlägen befindet sich mit Marco Albani von der «Eidgenössischen Volksaktion» (EVA) auch eine «wilde Kandidatur», wie aus der Liste der Landeskanzlei hervorgeht.

Die Ersatzwahl für Gschwind, die per Ende Jahr zurücktreten wird, findet am 26. Oktober statt. Eine allfällige Nachwahl ist für den 30. November angesetzt.

