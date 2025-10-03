Wasser- und Stromleitungen bei Unfall in Bern beschädigt
Bei einem Verkehrsunfall am Berner Waisenhausplatz sind am Freitag Wasser- und Stromleitungen beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.
(Keystone-SDA) Ein Fahrzeug kollidierte demnach am Mittag mit einem Wasser- und Stromkasten. Dabei wurde ein Stromkabel beschädigt, das ein daneben verlaufendes Wasserrohr unter Strom setzte.
In der Folge begann ein Gummiring einer Rohrschelle im darunterliegenden Parkhaus zu brennen. Der geschmolzene Gummiring tropfte auf ein parkiertes Auto und verursachte leichten Sachschaden. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf.