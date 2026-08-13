Wie Oscar-Gewinner und Maskenbildner Rick Baker zu Monstern fand

Keystone-SDA

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Er gilt als einflussreichster Spezialeffekt-Maskenbildner der Filmgeschichte und ist in Locarno mit dem Vision Award geehrt worden: Am Rande des Filmfestivals erzählte Oscar-Gewinner Rick Baker, wie sein aussergwöhnlicher Berufswunsch geboren wurde.

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(Keystone-SDA) Sein Wunsch, Monster zu erschaffen, habe mit dem Fernsehen begonnen, erzählte der 75-Jährige im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und weiteren Mendienschaffenden am Filmfestival Locarno. Als Kind habe er zu Hause oft Horrorfilme geschaut, denn sein Vater habe diese sehr gemocht. Bereits im Alter von zehn Jahren habe er gewusst: «This is what I’m going to do in my life» («Das ist es, was ich in meinem Leben machen werde»). Er habe Menschen «in etwas anderes» verwandeln wollen.

Zuvor habe er eigentlich Arzt werden wollen, erzählte Baker weiter. Seine Eltern seien sehr stolz auf diesen Berufswunsch gewesen. Als er seiner Mutter eines Tages eröffnet habe, dass er stattdessen Monster kreieren wolle, habe sie ihn nicht ohne Nachtessen ins Bett geschickt, sondern gesagt: «Du kannst tun, was immer du dir in den Kopf setzt.» Es sei ein grosses Glück gewesen, Eltern zu haben, die ihn so sehr unterstützten.

«Ich mag sympathische Horrorfilme»

Persönlich möge er die neuere Art von Horrorfilmen nicht, in denen Menschen andere Menschen auf sehr schonungslose Art töten. Er glaube nicht, dass das eine gute Sache sei. «Ich mochte die sympathischen Horrorfilme wie ‚Frankenstein‘ viel lieber», hielt Baker fest. In diesen Filmen attackierten immerhin nur Biester Menschen.

Der Spezialeffekt-Künstler brach im Gespräch in Locarno auch eine Lanze für Low-Budget-Produktionen. Wenn man über wenig Zeit und Geld verfüge, müsse man viel kreativer arbeiten, sagte er. Er habe das immer geschätzt.

Rick Baker gewann im Lauf seiner Karriere insgesamt sieben Oscars in der Kategorie «Bestes Make-up». Er schuf die ikonischen Zombie- und Werwolf-Kreaturen für Michael Jacksons «Thriller»-Video und verwandelte Schauspieler Jim Carrey im gleichnamigen Film in den «Grinch». Für «Star Wars: Episode IV – A New Hope» (1977) gestaltete Baker die Ausserirdischen der legendären Cantina-Band auf dem Wüstenplaneten Tatooine.