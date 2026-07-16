Wildhut schiesst in Silenen UR zum Abschuss freigegebenen Wolf

Keystone-SDA

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Die Urner Wildhut hat am Donnerstag auf der Alp Vorder Bristen in Silenen einen Wolf erlegt. Der Kanton hatte den Abschuss des Tieres vor knapp drei Wochen bewilligt, nachdem es auf der betroffenen Alp im Maderanertal sechs Schafe gerissen hatte.

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(Keystone-SDA) Beim Wolf handelte es sich um ein männliches Einzeltier, teilte die Urner Sicherheitsdirektion am Donnerstag mit. Das erlegte Wildtier wurde zur weiteren Untersuchung an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern überführt.

Die Abschussbewilligung für einen einzelnen, nicht zum Rudel gehörenden Wolf, galt während 60 Tagen und war auf das Gebiet rund um die Alp Vorder Bristen in Silenen beschränkt.

Die Urner Wildhut hatte Mitte Juni bereits einen Wolf im Meiental erlegt. Er hatte wenige Tage zuvor sechs Schafe auf einer Alp in der Gemeinde Wassen gerissen.