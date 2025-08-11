The Swiss voice in the world since 1935
Winterthurer Polizei schnappt mutmasslichen Serien-Autoeinbrecher

Keystone-SDA

In Winterthur sind in den vergangenen fünf Tagen elf Autos aufgebrochen worden. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die meisten Diebstähle seien in den Stadtteilen Wülflingen und Mattenbach begangen worden, teilte die Stadtpolizei am Montag mit. Am Sonntag wurde der jüngste Vorfall gemeldet.

Im Zusammenhang mit diesem Autoeinbruch habe nun ein mutmasslicher Täter identifiziert werden können. Ob dieser für die Einbruchsserie verantwortlich ist, klärt die Polizei nun ab.

Die Polizei rät, Türen und Fenster immer zu verschliessen und keine Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen zu lassen. Um zu signalisieren, dass nichts Wertvolles zu finden sei, solle man zudem das Handschuhfach offen lassen.

