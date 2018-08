Dieser Inhalt wurde am 2. August 2018 09:04 publiziert 02. August 2018 - 09:04

Würden die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer einen Kanton bilden, dann wäre er mit Blick auf die Bevölkerungszahl der viertgrösste der Schweiz. Wie feierten sie den 1. August? Wir schauten in den Instagram-Stream mit dem Hashtag #WeAreSwissAbroad und pickten die schönsten Bilder und Videos raus.

Südamerika: Brasilien

Im brasilianischen Bundesstaat São Paul befindet sich die "Colonia Helvetia". Hier wird alljährlich sehr liebevoll der 1. August gefeiert.

wasa1august18 Aufmarsch von Treichelschwingern unter brasilianischen Palmen Ein Beitrag geteilt von Heidi AA (@heidoca_) am Jul 29, 2018 um 8:41 PDT

Im Video ist zu sehen, dass hier auch Frauen Treicheln schwingen dürfen.

wasa1august18_ Video vom Treicheln schwingen unter brasilianischen Palmen. Hier dürfen auch Frauen Treicheln schwingen. Ein Beitrag geteilt von Colônia Helvetia (@coloniahelvetia) am Jul 31, 2018 um 3:26 PDT

Dem Aufmarsch voraus ging ein Fahnenträger.

wasa1august_0 Ein Fahnenträger mit einer Flagge, auf der das brasilianische und das schweizer Wappen vereint abgebildet ist Ein Beitrag geteilt von Nathalie Leite (@nathalieleitelacher) am Jul 29, 2018 um 5:51 PDT

In der Schweiz galt wegen sehr hoher Waldbrandgefahr vielerorts Feuer-Verbot. In Brasilien war das kein Thema, weshalb sie in der "Colonia Helvetia" ein "Höhenfeuer" anzünden durften.

wasa1august_1 Ein grosses 'Höhenfeuer', umgeben von vielen Menschen Ein Beitrag geteilt von Nathalie Leite (@nathalieleitelacher) am Jul 29, 2018 um 6:08 PDT

Nordamerika: Toronto und Edmonton

Zum Schweizer Nationalfeiertag wurde über der City Hall von Toronto der Schweizer Flagge gehisst.

wasa1august_2 Vor einer Grossstadtkulisse weht über der altehrwürdigen City Hall von Toronto die Schweizer Flagge Ein Beitrag geteilt von Swiss Club Toronto (@swissclubto) am Aug 1, 2018 um 1:18 PDT

Zum Hissen der Flagge fand eine kleine Zeromine statt.

wasa1august_3 Vor der Skyline von Toronto spielen zwei Männer und eine Frau auf dem Alphorn Ein Beitrag geteilt von Swiss Club Toronto (@swissclubto) am Aug 1, 2018 um 1:26 PDT

Die Zeremonie wurde vom Swiss Club Torontoexterner Link organisiert, an dessen Feier das Ländlertrio Seetal aufspielte.

wasa1august18_4 Ein vierköpfiges Ländler-Trio spielt vor einer Schweizer Flagge Schweizer Volksmusik Ein Beitrag geteilt von Swiss Club Toronto (@swissclubto) am Jul 29, 2018 um 6:26 PDT

Die Edmonton Swiss Societyexterner Link lud auf den Bauernhof der Familie Mettler ein.

wasa1august_5 An einer Scheunenwand hängen zwei grosse Schweizerflagge und davor stehen fünf Leute mit Schweizer Kochschürzen Ein Beitrag geteilt von Edmonton Swiss Society (@edmontonswisssociety) am Aug 1, 2018 um 8:29 PDT

Zur mit Lampion geschmückten Feier trat unter anderem der Schweizer Männerchor aus Edmonton auf.

wasa1august_6 Menschen schmücken eine Tanne mit Lampions Ein Beitrag geteilt von Edmonton Swiss Society (@edmontonswisssociety) am Jul 29, 2018 um 10:30 PDT

Asien: Indonesien

Die Swissinfo-Nutzerin Jessica Grosswiler markierte ihre Bilder von der 1.-August-Feier in Jakarte mit #WeAreSwissAbroad.

wasa1august_7 Eine Ankündigungstafel mit vielen Sponsoren heisst die Leute im Grand Hyatt Hotel in Jakarta willkommen Ein Beitrag geteilt von Jessica Lavinia (@jessicagrosswiler) am Aug 1, 2018 um 5:50 PDT

Dabei liess sie es sich nicht nehmen, sich mit der Schweizer Botschafterin ablichten zu lassen.

wasa1august_8 Die Swissinfo-Nutzerin Jessica Grosswiler von den Schweizer Botschaftern umrahmt Ein Beitrag geteilt von Jessica Lavinia (@jessicagrosswiler) am Aug 1, 2018 um 7:43 PDT

Ihr persönliches Highlight ist das alljährliche Raclette.

wasa1august_9 Der heisse, weiche Käse wird ab einer Käsehälfte auf einen Teller mit Kartoffeln und Gürkli gestrichen Ein Beitrag geteilt von Jessica Lavinia (@jessicagrosswiler) am Aug 1, 2018 um 6:36 PDT

Zur Feier des Tages durfte ihr Sohn sogar am Rotweinglas nippen.

wasa1august_10 Ein kleiner Junge nippt an einem Glas mit Rotwein Ein Beitrag geteilt von Jessica Lavinia (@jessicagrosswiler) am Aug 1, 2018 um 5:38 PDT

Australien: Melbourne

Im Swiss Club Victoriaexterner Link legten sie zum 1. August die Füsse hoch.

wasa1august_11 Vor Computer-Tastatur und -Bildschirm liegen zwei Füssen auf dem Tisch, die in flauschig roten Socken mit einem Schweizerkreuz d Ein Beitrag geteilt von Swiss Club Victoria (@swissclubvictoria) am Aug 1, 2018 um 7:15 PDT

Europa: Frankreich

Am 727. Geburtstag der Schweiz feierte die kleine Louise ihren ersten Geburtstag.

wasa1august_12 Hinter einem Geburstagskuchen mit einer Kerze und kleiner Schweizerflagge drauf lacht ein kleines Mädchen Ein Beitrag geteilt von romaingrognon (@romaingrognon) am Aug 1, 2018 um 1:27 PDT

