Zolgensma soll die bis anhin tödliche Krankheit spinale Muskelatrophie heilen können.

Die US-Behörden haben ein Medikament des Schweizer Pharmaherstellers Novartis zur Behandlung einer tödlichen Kinderkrankheit freigegeben. Die Gentherapie mit Zolgensma kostet 2,1 Millionen Franken. Damit ist es das teuerste Medikament aller Zeiten. Ist dieser Preis gerechtfertigt?

Was ist neu?

So soll Zolgensma funktionieren: In den Zellen defektes genetisches Material, das eine Krankheit hervorruft, durch die Kopie des richtigen, guten Gens ersetzen. Und die Patienten so heilen.

Die Forschenden hoffen, mit Gentherapie eine Vielzahl von tödlichen Kinderkrankheiten, seltenen Bluterkrankungen und Erbkrankheiten besiegen zu können.



Nach diesem Muster soll Zolgensma Kinder heilen, die an spinaler Muskelathropieexterner Link leiden. Das ist eine tödliche Krankheit, die durch einen Gendefekt verursacht wird. Dabei werden die Muskeln so stark geschwächt, dass die erkrankte Person sich nicht mehr bewegen kann. Weil die Patienten schliesslich nicht mehr Schlucken oder Atmen können, sterben sie.

Neugeborene, die mit der akuten Form der Krankheit geboren wurden, sterben oft vor dem zweiten Altersjahr. Etwa jedes 10'000. Neugeborene ist von der Krankheit betroffen. Damit zählt spinale Muskelathropie unter den seltenen Krankheiten zu jenen, die am häufigsten auftreten.



Die beiden Schweizer Pharmariesen Novartis und Roche sind führend bei der Entwicklung von Medikamenten zur Gentherapie. Ihre Position stärken sie auch mit Übernahmen von kleineren Biotech-Unternehmen, wie gerade jüngst erfolgt.

Woher kommt dieser hohe Preis?

Bei Zolgensma sticht natürlich der Preis einer Anwendung ins Auge. Das ist nicht das erste Mal der Fall: Vor einigen Jahren kam es in der Schweiz schon zu einer Debatte über den Preis eines Medikaments zur Behandlung von Hepatitis C. Der Preis damals: 60'000 Franken. Im Vergleich dazu sind 2,1 Mio. Franken aber in einer anderen Liga.

Novartis-Boss Vas Narasimhan argumentierteexterner Link, dass Gentherapien einen medizinischen Durchbruch darstellten, indem sie mit einmaliger Anwendung Hoffnung auf Heilung einer tödlichen Erbkrankheit böten. Er sagte aber auch, dass in bestimmten Fällen auch eine wiederholte Behandlung mit Zolgensma angezeigt sei, um eine schrittweise Verbesserung zu erreichen.



Zolgensma, zugelassen für Kinder unter zwei Jahren, ist eine einmalige Infusion. Die Behandlung dauert etwa eine Stunde. Konkurrent Roche entwickelt auch eine orale Lösung gegen die Krankheit.



Die heute gängige Alternative ist die Behandlung mit dem Medikament Spinraza , das viermal jährlich und lebenslänglich eingenommen werden muss. Es kostet im ersten Jahr 750'000 Franken, danach 350'000 Franken. In zehn Jahren kommen somit Kosten von vier Millionen Franken zusammen.



Laut dem unabhängigen und gemeinnützigen Institute for Clinical and Economic Review, das den Nutzen von neuen, hochpreisigen Medikamenten berechnetexterner Link, ist der hohe Preis von Zolgensma gerechtfertigt. Dies, weil das Medikament "die Lebensqualität der von dieser verheerenden Krankheit betroffenen Familien stark verbessert.".

Was ist genau umstritten?

Es gibt mehrere Punkte. Erstens: Wie wird ein solcher Preis überhaupt bestimmt, und welche Margen erzielen die Pharma-Unternehmen. Diese Frage stellt sich vor allem angesichts der Tatsache, dass über die Entwicklungskosten solcher Medikamente kaum je etwas bekannt wird.

Novartis hat Zolgensma nämlich nicht selbst entwickelt, sondern via Übernahme des US-Unternehmens AveXis – Kaufpreis 8,7 Milliarden Dollar externer Link– also eingekauft.



Darüber hinaus argumentieren viele Unternehmen, dass die Preise mit einem Modell berechnet werden, das eine Vielzahl von heiklen Fragen aufwirft. Wie jene, wie viel ein Leben wert ist. Ausserdem gibt es auch einen Mangel an Beweisen, dass die Behandlungen wirksam sind und welche potenziellen Risiken, insbesondere langfristige, für die Patienten bestehen.

Viele Gentherapien haben das Potenzial, seltene Krankheiten zu bekämpfen und damit das Leben von – ganz wenigen – kranken Menschen zu verbessern. Kritische Stimmen aber sagen, dass Forschung und Wissenschaft auf die Bekämpfung der weitaus häufigeren Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck fokussieren sollten.



Andere Kritiker befürchten, dass die Gentherapie das Eintrittstor zum so genannten Designer Babyexterner Link darstelle, wo Eltern das ungeborene Kind mit Genmanipulation nach ihren Wünschen optimieren können.



Hauptpunkt der Debatte ist aber klar die Frage, wer denn die Kosten für solche teuren Medikamente bezahlen soll. Das schweizerische System mit den Krankenkassen ist nicht für solche preislichen Einmal-Aussreisser nach oben konzipiert.

Novartis hat bereits signalisiert, dass die Firma mit den Krankenversicherern an einer Lösung arbeitet. Diese sähe vor, dass Zahlungen tranchenweise über einen Zeitraum von fünf Jahren erfolgen könnten. Das wären dann 425'000 Franken pro Jahr. Falls die Behandlung nichts fruchtet, würde der Hersteller Rabatte gewähren. Aber es bleibt unklar, wie das in anderen Ländern gehandhabt würde.



