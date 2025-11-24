Wirtschaftsverbände fordern weniger Regulierungen und Bürokratie

Wirtschaftsverbände fordern weniger Regulierung und Bürokratie

30 Milliarden Franken pro Jahr: So viel könnten Schweizer Unternehmen sparen mit dem Abbau von Bürokratie. Vier Wirtschaftsverbände fordern, Betriebe von Administrativem und Vorschriften zu entlasten, damit sich die Arbeit im Hochlohnland Schweiz weiterhin lohne.

(Keystone-SDA) Übermässige Regulierungen und hohe Kosten für Bürokratie belasteten Betriebe und hemmten das Wachstum, schrieben Economiesuisse, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband und Bauernverband. Zur Halbzeit der Legislatur zeige sich, dass die Zahl der Vorschriften weiter wachse.

Gestützt auf eine am Montag in Bern präsentierte Studie nennen die Verbände Zahlen. Die vermeidbaren Bürokratiekosten betragen demnach 30 Milliarden Franken im Jahr. Hätten Betriebe weniger Administratives zu erledigen, stünden ihnen Kapazitäten von zusätzlich 55’000 Vollzeitstellen zur Verfügung.

Auf die Absicht des Bundesrates, Unternehmen zu entlasten, müssten nun Taten folgen, schrieben die Verbände. Sie verlangen einen Marschhalt bei neuen Nachhaltigkeitsregulierungen und ein Umdenken bei Umwelt- und Energieregeln.