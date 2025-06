Wohnhaus mit Ökonomieteil brennt in Seewen SO nieder

Keystone-SDA

Ein Brand hat am Donnerstagabend in Seewen SO ein Wohnhaus mit Ökonomieteil komplett zerstört und eine Nachbarliegenschaft beschädigt. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Die Meldung, dass an der Dummetenstrasse in einem Dachstock ein Feuer ausgebrochen sei, war um 18.35 Uhr eingegangen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen der Ökonomieteil und das angrenzende Wohnhaus bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen auch auf ein Nachbarhaus über.

Die Polizei kann derzeit weder die Schadenhöhe beziffern noch Angaben zur Brandursache machen. Die entsprechenden Abklärungen seien im Gang, heisst es in der Mitteilung.