Wohnwagen löst sich in Jakobsbad AI von Auto

Keystone-SDA

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In Jakobsbad hat sich am Freitagmittag während der Fahrt ein Wohnwagen von einem Auto gelöst. Der führerlose Anhänger kollidierte zunächst mit dem Zugfahrzeug und anschliessend mit zwei parkierten Autos. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch grosser Sachschaden.

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(Keystone-SDA) Der 46-jährige Mann fuhr am Freitagmittag mit seinem Auto samt Wohnwagen in Jakobsbad AI in Richtung Urnäsch AR, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung vom Freitagnachmittag schreibt.

Kurz nach Fahrtbeginn löste sich gemäss Polizei aus noch nicht geklärten Gründen der Wohnwagen vom Zugfahrzeug. Der führerlose Anhänger sei ins Zugfahrzeug geprallt, anschliessend über das rechtsseitige Trottoir gerollt und mit zwei angrenzend parkierten Autos kollidiert.

An allen vier Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.